В Минске завершились переговоры с американской делегацией

Переговоры в Минске между БелоруссиеЙ и США продолжались более трёх часов.

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Белорусско-американские переговоры завершились, члены делегации США отвечают на вопросы журналистов, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с делегацией США, которую возглавляет спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, продолжались более трех часов.

«У “Пула” есть вопросы к американцам. Прямо сейчас мы их задаем», — сообщил канал, опубликовав фотографии журналистов и членов делегации.

Предыдущий раунд белорусско-американских контактов прошел в декабре 2025 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше