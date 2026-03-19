В Минске завершились переговоры с американской делегацией

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Белорусско-американские переговоры завершились, члены делегации США отвечают на вопросы журналистов, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с делегацией США, которую возглавляет спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, продолжались более трех часов.
«У “Пула” есть вопросы к американцам. Прямо сейчас мы их задаем», — сообщил канал, опубликовав фотографии журналистов и членов делегации.
Предыдущий раунд белорусско-американских контактов прошел в декабре 2025 года.