Дипломата РФ вызвали в МИД Эстонии

ВИЛЬНЮС, 19 марта. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин вызван в МИД республики из-за якобы имевшего место вторжения в воздушное пространство страны.

«Министерство иностранных дел только что вызвало временного поверенного в делах России и передало ноту в связи с вторжением в воздушное пространство», — говорится в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства. По его версии, российский истребитель нарушил воздушные границы страны вблизи острова Вайндлоо 18 марта.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.