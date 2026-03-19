Где в Казахстане самое закредитованное население — статистика

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. Самые закредитованные регионы Казахстана назвали в Бюро национальной статистики.

Источник: Sputnik.kz

С большим опережением лидирует Улытауская область: там семья в среднем каждый квартал тратит на кредиты по 250 тысяч тенге ($515).

Сельчанам из Улытау живется хуже, чем горожанам: если у горожан кредиты по 239 тысяч тенге за квартал на семью, то у сельчан в этом же регионе — по 311 тысяч тенге.

Это значит, что каждая семья в Улытау каждый месяц должна платить по 80−100 тысяч тенге долга или кредита.

В среднем по Казахстану каждая семья платит по 22 тысячи тенге.

Самая низкая закредитованность — в Шымкенте: по 4000 тенге на семью в месяц. У алматинцев — по 9500 тенге в месяц.