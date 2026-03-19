Песков заявил о ситуативной паузе в переговорах по Украине

Трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. В Кремле и парламенте подчеркнули, что прямые контакты Москвы и США при этом сохраняются. В Совфеде добавили: свою роль играет и позиция Киева. Что говорят в Кремле, на Банковой и в Вашингтоне о причинах паузы и перспективах диалога — в материале «Газеты.Ru».
В Кремле подтвердили, что переговоры России, США и Украины временно приостановлены, однако Москва рассчитывает на их возобновление. Официальный представитель президента Дмитрий Песков на брифинге назвал происходящее «ситуативной паузой».
«Как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь, графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам. Надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — рассказал Песков.
При этом, как уточнил представитель Кремля 19 марта, работа в двустороннем формате продолжается: глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев взаимодействует с американской стороной в рамках отдельной рабочей группы.
Ранее Песков отмечал, что Кремль рассчитывает на проведение нового раунда переговоров России, Украины и США, однако конкретные сроки пока не определены.
Предыдущий, третий раунд прошел 17−18 февраля в Женеве. Следующую встречу планировали на начало марта, однако ее перенесли на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Почему переговоры поставили на паузу.
В Госдуме объяснили причины приостановки трехстороннего диалога. Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа отметил, что работа формата Россия — США — Украина остановлена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и занятости Вашингтона.
«Встреча отложена, я думаю, не на долгое время. Надо определиться с местом встречи, где это будет проходить и кто будет там присутствовать, особое значение будет иметь безопасность», — сказал депутат в комментарии «Ленте.ру».
Он добавил, что, несмотря на паузу, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются по специальным каналам.
В Совете Федерации назвали дополнительным фактором позицию Киева. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил News.ru, что переговоры приостановлены в том числе из-за поведения украинской стороны.
«Объяснение приостановки переговоров лежит на поверхности в связи с войной в зоне Персидского залива. Конечно, американцам не до этого, слишком много собственных проблем появилось. И, скорее всего, это связано именно с этим. Во-вторых, Украина ведет себя совершенно безобразно, она дает понять, что не собирается следовать никаким рекомендациям Вашингтона», — подчеркнул он.
Сенатор предположил, что у президента США Дональда Трампа сейчас нет эффективных инструментов влияния на Киев, и добавил, что Россия продолжит выполнение задач СВО.
«Я надеюсь, что, когда Украина опомнится и поймет, что надо не воевать против мирных граждан, а думать о настоящем мире, тогда мы готовы сесть за стол переговоров. Так, как поступает [Владимир] Зеленский, это совершенно не вписывается в мирный процесс», — подытожил Джабаров.
Позиция Киева и Вашингтона.
С украинской стороны переговорный процесс также оценивают как затянувшийся и нестабильный. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение урегулирования конфликта превратилось в «Санта-Барбару» на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и вовлеченности США.
«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», — отметил он.
По словам Зеленского, украинская делегация была готова к переговорам в Майами или Вашингтоне, однако российская сторона предложила другие площадки — Турцию или Швейцарию. При этом, как утверждает украинский лидер, США не поддержали такой вариант.
«Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них», — сказал он.
На фоне этих разногласий Трамп заявил, что с Зеленским, по его мнению, сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь ~Зеленский выразил недовольство отношением со стороны американского лидера и сравнил себя с «нелюбимым сыном»~.
Где могут пройти переговоры.
На фоне паузы в диалоге обсуждаются и возможные площадки для следующего раунда переговоров. Владимир Зеленский заявил, что США предлагают проводить встречи на своей территории. В то же время Турция подтвердила готовность принять переговоры.
«Министр Фидан вновь подтвердил, что Турция готова принять у себя следующий раунд переговоров между Россией и Украиной», — сообщил РИА Новости источник в МИД республики по итогам разговора главы ведомства Хакана Фидана с Сергеем Лавровым.
В качестве одной из потенциальных площадок рассматривается и Швейцария. Посол России в стране Сергей Гармонин отметил, что Женева может быть использована для переговоров при наличии необходимых условий.