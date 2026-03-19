Россия испытывает наземную версию крылатой ракеты Х-101

До сегодняшнего дня её носителями выступали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Зачем же понадобилась наземная версия? Дело в том, что сегодня о любом взлёте нашей стратегической авиации противник получает информацию в режиме реального времени. Тогда как Х-101 наземного базирования обладает гораздо большей скрытностью. И, соответственно, внезапностью удара.