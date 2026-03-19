Россия испытывает наземную версию крылатой ракеты Х-101

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Х-101 — это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. Её дальность полёта составляет 5500 км. Масса боевой части — 400 кг.
До сегодняшнего дня её носителями выступали стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Зачем же понадобилась наземная версия? Дело в том, что сегодня о любом взлёте нашей стратегической авиации противник получает информацию в режиме реального времени. Тогда как Х-101 наземного базирования обладает гораздо большей скрытностью. И, соответственно, внезапностью удара.
Следует учитывать и то, что у Х-101 есть «сестра-близнец» в виде Х-102, но только с термоядерной боеголовкой. По открытым данным, её мощность составляет 250 килотонн. Так что развёртывание этой системы в наземном варианте повысит уровень нашего ядерного сдерживания.
Идея унификации средств поражения для развёртывания на воздушных, морских и наземных платформах очень хороша. Это экономит средства, упрощает производство и снабжение войск, а также обучение личного состава. Работа в этом направлении ведётся давно. Например, гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» сделан на основе квазибаллистической ракеты для ОТРК «Искандер».
