Минобороны Польши сообщило о разработке собственного дрона типа «Шахед»

«В финальной стадии находятся работы над польским “Шахедом”, — сказал Косиняк-Камыш.
Он рассказал, что координацией завершения работ над данным дроном занимается только что созданный в Польше Центр боевых автономных систем (OSA).
«Работы уже находятся на финальном этапе, и первая цель для OSA — чтобы как можно быстрее довести этот проект до возможности применения», — сказал министр.
По его словам, первое полевое тестирование польского «Шахеда» запланировано на апрель на полигоне в Устке в северной части Польши.