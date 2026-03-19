Минобороны Польши сообщило о разработке собственного дрона типа «Шахед»

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Польша заканчивает работы над собственным ударным дроном типа «Шахед», сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: © РИА Новости

«В финальной стадии находятся работы над польским “Шахедом”, — сказал Косиняк-Камыш.

Он рассказал, что координацией завершения работ над данным дроном занимается только что созданный в Польше Центр боевых автономных систем (OSA).

«Работы уже находятся на финальном этапе, и первая цель для OSA — чтобы как можно быстрее довести этот проект до возможности применения», — сказал министр.

По его словам, первое полевое тестирование польского «Шахеда» запланировано на апрель на полигоне в Устке в северной части Польши.