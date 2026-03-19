Эксперт раскрыл новые цели Ирана после гибели Лариджани

После гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани Исламская Республика будет наносить удары по командным пунктам Израиля, в том числе с использованием новейшего оружия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт добавил, что целями для иранской армии также станут объекты энергетической и топливной инфраструктуры Израиля.

«Они могут использовать вооружение или ракеты, которые способны пробивать укрытие на метры, что сейчас Израиль и США применяют против иранцев. Тегеран все-таки предполагал, что такое может случиться, поэтому скрывал оружие», — объяснил собеседник NEWS.ru.

19 марта КСИР заявил о нанесении ракетных ударов по 80 военным целям на израильской территории.

18 марта президент Исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал наказать виновных за убийство секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

