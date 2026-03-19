Белорусы не смогут рассчитаться в Европе картами двух крупных банков Беларуси.
В пресс-службе «Альфа-Банка» сообщили, что с 18 марта 2026 годы карты Visa перестали работать в странах Евросоюза, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии.
«В письме, которое получил банк от платежной системы, сказано — это связано с санкциями», — отметили в банке.
И предупредили клиентов о том, что они не смогут снять наличные деньги в банкоматах за границей. Также не удастся оплатить покупки в магазинах, онлайн-магазинах и сервисах. Не удастся перевести деньги в любых сервисах переводов (с карты на карту).
В банке перечислили страны, где белорусы не смогут рассчитаться карточками. Указаны Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция. Также названы Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург и ряд других стран.
Кроме того, белорусов предупредили и о том, что если они пользуются международными сервисами с привязкой оплаты картой, то даже в тех странах, где Visa «Альфа-Банка» работает, платеж может не пройти:
«Например, в Тбилиси вы привыкли использовать международный сервис такси, а платежи у него проходят через Лондон. И это значит, что, если у вас привязана Visa Альфы — вашу оплату не примут».
Белорусам рекомендуют использовать карту Mastercard или же перевести деньги ЕРИП на карту другого белорусского банка.
В пресс-службе «Белагропромбанка» также сообщили о получении уведомления от Международной платежной системы Visa 18 марта. В нем сказано, что для клиентов банка окажутся недоступными операции на территории Европейской экономической зоны.
«Ограничения коснутся платежей по банковским карточкам, осуществления интернет-платежей, международных переводов», — уточнили в банке.
Ограничения затронут ряд стран, среди которых Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша. Также названы Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония и другие страны.
