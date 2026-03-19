В Совфеде назвали главное условие для возобновления переговоров по Украине

«Главное, чтобы все три стороны — Россия, Украина и американцы — были готовы возобновить переговоры. Из этих трех только Россия готова. Мы всегда об этом говорим. Американцам сейчас, похоже, не до этого в связи с событиями на Ближнем Востоке, а Украина и до этого не рвалась на переговоры. Теперь она только оттягивает время», — подчеркнул он.
По словам Джабарова, возобновление переговоров не зависит только от России. Пока неизвестно, когда конкретно произойдет возобновление трехстороннего диалога по урегулированию украинского кризиса, добавил он.
Трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. В Кремле и парламенте подчеркнули, что прямые контакты Москвы и США при этом сохраняются. В Совфеде добавили: свою роль играет и позиция Киева. Что говорят в Кремле, на Банковой и в Вашингтоне о причинах паузы и перспективах диалога — в материале «Газеты.Ru».