Спецпосланник Трампа Коул сказал о возможной поездке Лукашенко в США

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул после переговоров сказал о возможной поездке президента Беларуси Александра Лукашенко в Соединенные Штаты Америки. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Мы обсудили также возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать, — подчеркнул Коул.
По его словам, Дональд Трамп постоянно отзывается об Александре Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере.
Специальный посланник добавил, что на переговорах также обсуждались отношения США и Беларуси. Также речь и о том, что думает про войну в Иране белорусская сторона и американская, и каким образом данная ситуация может разрешиться.
— Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совершенно другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на западе, — заявил Джон Коул.
Он отметил, что для американской стороны это очень ценно. Спецпосланник подчеркнул, что все, что обсуждалось, он обязательно передаст в США.
Кроме того, глава Беларуси сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.