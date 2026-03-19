«Вообще-то приличные деньги»: Токаев назвал объем финансирования науки в Казахстане

Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция — это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации.