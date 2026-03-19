Спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко

Джон Коул обратил внимание, что Трамп постоянно отзывается о главе Беларуси как о своем хорошем другу, уважаемом мировом лидере. Он добавил, что на состоявшихся 19 марта переговорах обсуждалась возможная поездка Александра Лукашенко в США. По его словам, будет проводиться работа над тем, чтобы все организовать.