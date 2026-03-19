Спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко

Специальный посланник Джон Коул раскрыл отношение президента США Дональда Трампа к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Джон Коул обратил внимание, что Трамп постоянно отзывается о главе Беларуси как о своем хорошем другу, уважаемом мировом лидере. Он добавил, что на состоявшихся 19 марта переговорах обсуждалась возможная поездка Александра Лукашенко в США. По его словам, будет проводиться работа над тем, чтобы все организовать.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Коулу донести его точку зрения до президента США Трампа.
Тем временем Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.
Также Лукашенко напомнил про ошибки США, но сказал, что остается сторонником Трампа.