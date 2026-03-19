Валерий Сухих: «Ответственный бизнес сможет рассчитывать на преференции в Прикамье»

ПЕРМЬ, 19 марта, ФедералПресс. Прикамские парламентарии на заседании 19 марта в первом чтении одобрили инициативу губернатора Дмитрия Махонина о введении в регионе статуса «ответственных предпринимателей». Его обладатели смогут рассчитывать на получение преференций от государства и поддержки от краевых властей.

Как следует из законопроекта, такой статус будут присваивать компаниям, фирмам или индивидуальным предпринимателям, которые ведут свой бизнес в Прикамье и соответствуют таким критериям, как благонадежность, социальная и экологическая ответственность. Их будут включать в специальный реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

Как подчеркнул спикер краевого Заксобрания Валерий Сухих, новый инструмент позволит создать основу преференциального режима для регионального бизнеса. Таким образом, ответственность и благонадежность в ведении их деятельности станут одним из ключевых условий для получения государственной поддержки и долгосрочного устойчивого развития.

Отметим, что сейчас уже свыше 110 тысяч юрлиц и предпринимателей Прикамья находятся в поле зрения федерального мониторинга. По его результатам формируется ЭКГ-рейтинг (Экология, Кадры, Государство), который представляет собой инструмент комплексной оценки благонадежности, социальной и экологической ответственности бизнеса.

Ранее «ФедералПресс» писал, что краевой парламент в первом чтении одобрил законопроект, расширяющий список НКО, которые могут претендовать на получение господдержки. В него включат организации, работающие с участниками СВО и их близкими.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края.