«Были разочарованы, что президент не смог приехать». Спецпосланник Коул заявил, что Трамп пригласил Лукашенко на последующие заседания Совета мира

Специальный посланник Джон Коул сказал, что президент США Дональд Трамп пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в последующих заседаниях Совета мира. Подробности приводит БелТА.
— Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне, — подчеркнул Джон Коул.
Спецпосланник обратил внимание, что Дональд Трамп пригласил главу Беларуси поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Он уточнил, что указанный вопрос обсуждался во время переговоров 19 марта.
— Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира, — заявил Коул.
Напомним, что 22 января 2026 года в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Также глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
В конце первой февральской недели сообщалось, что Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля.
А 11 февраля стало известно, что белорусский президент получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США. Кроме того, МИД отреагировал на отказ США в визах для делегации Беларуси для участия в Совете мира Трампа: «Комментарии излишни».