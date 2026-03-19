Коул: Трамп ждет Лукашенко на заседании Совета мира

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в последующих заседаниях Совета мира, сообщил спецпосланник США Джон Коул.

Источник: Sputnik.by

Сегодня Коул находится в Минске, где провел переговоры с белорусским лидером во Дворце Независимости. После этого Коул пообщался с прессой.

«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне», — цитирует спецпосланника БелТА.

При этом он сказал, что американский лидер ждет своего белорусского коллегу на последующих заседаниях Совета мира.

Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира.

сказал Коул

При этом он рассказал журналистам, что сегодня на встрече обсуждал с белорусским лидером его участие в заседании этой международной структуры.

«Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира», — сказал спецпосланник США.

Как ранее сообщал Sputnik, первое заседание Совета мира, которое инициировал Трамп, прошло 19 февраля этого года в столице США. Александр Лукашенко, в адрес которого поступило приглашение, не смог принять участие из-за ранее спланированного графика. Представить страну на заседании было поручено министру иностранных дел Максиму Рыженкову. Но США не выдали визы белорусской делегации.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
