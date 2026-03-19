Коул: Трамп ждет Лукашенко на заседании Совета мира

Сегодня Коул находится в Минске, где провел переговоры с белорусским лидером во Дворце Независимости. После этого Коул пообщался с прессой.
«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне», — цитирует спецпосланника БелТА.
При этом он сказал, что американский лидер ждет своего белорусского коллегу на последующих заседаниях Совета мира.
Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира.
При этом он рассказал журналистам, что сегодня на встрече обсуждал с белорусским лидером его участие в заседании этой международной структуры.
«Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира», — сказал спецпосланник США.
Как ранее сообщал Sputnik, первое заседание Совета мира, которое инициировал Трамп, прошло 19 февраля этого года в столице США. Александр Лукашенко, в адрес которого поступило приглашение, не смог принять участие из-за ранее спланированного графика. Представить страну на заседании было поручено министру иностранных дел Максиму Рыженкову. Но США не выдали визы белорусской делегации.