Американист назвал причину нежелания Украины договариваться с Трампом

Киев больше не считает нужным вести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом — с точки зрения украинских властей уровень влияния президента США в преддверии выборов в Конгресс существенно снизился. Украинцы намерены договариваться с демократами после их победы в голосовании. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что Киев не видит смысла договариваться с Трампом, так как осенью состоятся выборы в Конгресс и, по прогнозам, на них демократы одержат верх над республиканцами. Политолог уточнил, что в этом случае Дональд Трамп как политик получит статус «хромой утки».

«Я думаю, что у главы Белого дома будут серьезные проблемы с тем, чтобы найти какие-то рычаги давления на Киев. Единственное, что сейчас у него есть, — это антикоррупционный трек и антикоррупционное расследование. Я думаю, что этим Трамп и будет пользоваться», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на военную операцию в Иране.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше