Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: стратегия кронпринца Саудовской Аравии в отношении Ирана провалилась

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд попытался ослабить многолетнюю вражду между Саудовской Аравией и Ираном, полагая, что сотрудничество — лучший способ обеспечить стабильность в регионе, и просчитался. Так считает британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание напоминает, что в 2023 году Эр-Рияд восстановил дипломатические отношения с Тегераном в рамках сделки при посредничестве Китая, направленной на деэскалацию напряженности после семилетнего перерыва. До начала войны 28 февраля 2026 года две страны поддерживали регулярные каналы связи, в том числе на самом высоком уровне.

В январе принц Мухаммед сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Эр-Рияд не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для военных действий. Иранцы, в свою очередь, дали понять, что, если их существованию начнут угрожать, Тегеран прибегнет к политике выжженной земли: «Мы сожжем весь регион дотла, чтобы заставить американцев заплатить очень высокую цену».

Иран не остановило даже предупреждение Пакистана, который обладает ядерным оружием и который в прошлом году подписал оборонный пакт с Саудовской Аравией.

В Эр-Рияде надеялись, что все эти шаги помогут «свести к минимуму» атаки иранских беспилотников и ракет, но их надежды не оправдались.

Иран после нападения США и Израиля неоднократно атаковал королевство, нанося удары по американским базе и посольству в Эр-Рияде, саудовским нефтеперерабатывающему заводу Рас-Танура и нефтяному месторождению Шайба.

Как утверждает FT, по мере эскалации ситуации на Ближнем Востоке Мухаммеду все труднее убедить иностранных инвесторов поддержать его многочисленные мегапроекты и превратить королевство в торговый, туристический и финансовый центр.

Фирас Максад, управляющий директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group, сказал, что конфликт затруднил реализацию плана Мухаммеда Vision 2030 по преобразованию экономики королевства и привлечению прямых иностранных инвестиций.

Они (команда кронпринца) и так не справились с поставленными задачами. Теперь им придется сосредоточиться на других вопросах — переориентировать расходы на оборону. Реализация проекта займет гораздо больше времени.

Фирас Максад
управляющий директор в Eurasia Group

Из-за войны «Формула-1» уже отменила свои гонки в Саудовской Аравии и Бахрейне, запланированные на апрель. Амин Насер, гендиректор государственного нефтегазового гиганта Saudi Aramco, на прошлой неделе предупредил о «катастрофических последствиях» для мировой экономики, если война затянется: «Это, безусловно, самый масштабный кризис, с которым столкнулась нефтегазовая отрасль региона».

По словам осведомленного источника, Эр-Рияд не хочет смены режима в Иране, но ослабление Исламской Республики отвечает интересам королевства. В Саудовской Аравии также опасаются окончания хрупкого перемирия с хуситами, достигнутого в 2022 году, в случае продолжения конфликта.

Сейчас Эр-Рияд стоит перед дилеммой: скорейшее прекращение конфликта или «раненый, но осмелевший и более жесткий Иран» за спиной.

При этом саудовский чиновник опроверг сообщения СМИ о том, что принц Мухаммед подталкивает Дональда Трампа продолжить удары по Ирану. Однако атаки со стороны Ирана могут привести к тому, что Саудовская Аравия в итоге откроет свое воздушное пространство для наступательных операций США или даже присоединится к конфликту на стороне американо-израильской коалиции.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
