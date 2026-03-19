FT: стратегия кронпринца Саудовской Аравии в отношении Ирана провалилась

Издание напоминает, что в 2023 году Эр-Рияд восстановил дипломатические отношения с Тегераном в рамках сделки при посредничестве Китая, направленной на деэскалацию напряженности после семилетнего перерыва. До начала войны 28 февраля 2026 года две страны поддерживали регулярные каналы связи, в том числе на самом высоком уровне.
В январе принц Мухаммед сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что Эр-Рияд не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию для военных действий. Иранцы, в свою очередь, дали понять, что, если их существованию начнут угрожать, Тегеран прибегнет к политике выжженной земли: «Мы сожжем весь регион дотла, чтобы заставить американцев заплатить очень высокую цену».
Иран не остановило даже предупреждение Пакистана, который обладает ядерным оружием и который в прошлом году подписал оборонный пакт с Саудовской Аравией.
Иран после нападения США и Израиля неоднократно атаковал королевство, нанося удары по американским базе и посольству в Эр-Рияде, саудовским нефтеперерабатывающему заводу Рас-Танура и нефтяному месторождению Шайба.
Фирас Максад, управляющий директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group, сказал, что конфликт затруднил реализацию плана Мухаммеда Vision 2030 по преобразованию экономики королевства и привлечению прямых иностранных инвестиций.
Они (команда кронпринца) и так не справились с поставленными задачами. Теперь им придется сосредоточиться на других вопросах — переориентировать расходы на оборону. Реализация проекта займет гораздо больше времени.
Из-за войны «Формула-1» уже отменила свои гонки в Саудовской Аравии и Бахрейне, запланированные на апрель. Амин Насер, гендиректор государственного нефтегазового гиганта Saudi Aramco, на прошлой неделе предупредил о «катастрофических последствиях» для мировой экономики, если война затянется: «Это, безусловно, самый масштабный кризис, с которым столкнулась нефтегазовая отрасль региона».
По словам осведомленного источника, Эр-Рияд не хочет смены режима в Иране, но ослабление Исламской Республики отвечает интересам королевства. В Саудовской Аравии также опасаются окончания хрупкого перемирия с хуситами, достигнутого в 2022 году, в случае продолжения конфликта.
При этом саудовский чиновник опроверг сообщения СМИ о том, что принц Мухаммед подталкивает Дональда Трампа продолжить удары по Ирану. Однако атаки со стороны Ирана могут привести к тому, что Саудовская Аравия в итоге откроет свое воздушное пространство для наступательных операций США или даже присоединится к конфликту на стороне американо-израильской коалиции.