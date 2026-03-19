Пентагон заявил об уничтожении 11 иранских подводных лодок

«Мы повредили или потопили более 120 военных кораблей», — сказал он на пресс-конференции. «Их флот более не является существенным фактором, подводных лодок, которых у них насчитывалось 11 штук, больше нет, их порты парализованы», — заявил шеф Пентагона.
«Их система ПВО разрушена. Оборонно-промышленная база Ирана, их заводы, станки, которые использовались для производства ракет и беспилотников, всецело уничтожаются», — заявил Хегсет, добавив, что ВС США нанесли удары по сотням целей, относящихся к иранскому ВПК. По его словам, в результате военной операции США «наибольший ущерб нанесен возможностям Ирана по производству баллистических ракет».