Пентагон заявил об уничтожении 11 иранских подводных лодок

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американские вооруженные силы за время проведения операции против Ирана уничтожили 11 подводных лодок исламской республики. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

Источник: Reuters

«Мы повредили или потопили более 120 военных кораблей», — сказал он на пресс-конференции. «Их флот более не является существенным фактором, подводных лодок, которых у них насчитывалось 11 штук, больше нет, их порты парализованы», — заявил шеф Пентагона.

«Их система ПВО разрушена. Оборонно-промышленная база Ирана, их заводы, станки, которые использовались для производства ракет и беспилотников, всецело уничтожаются», — заявил Хегсет, добавив, что ВС США нанесли удары по сотням целей, относящихся к иранскому ВПК. По его словам, в результате военной операции США «наибольший ущерб нанесен возможностям Ирана по производству баллистических ракет».

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше