Депутата Свинцова не хотят принимать в другие партии после исключения из ЛДПР

Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов не смог вступить в «Справедливую России» и присоединиться к «Новым людям». По информации «Ведомостей», активность и «токсичность» парламентария пугает другие партии. КПРФ также не видит политика в своих рядах, поскольку у нее нет практики перенимать «перебежчиков». Дальнейшая политическая судьба Свинцова остается неясной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов, исключенный из ЛДПР, не смог попасть в партии «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По информации издания, Свинцов еще несколько месяцев назад обратился к руководству СР по поводу потенциального членства в партии, поскольку его конфликт с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким длился уже не один день. Однако «Справедливая Россия» решила обдумать предложение парламентария и этот вопрос «подвесили».
«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. Он стал совсем токсичным», — рассказал «Ведомостям» источник в СР.
Попытка наладить контакты с «Новыми людьми» также не увенчалась успехом. Как подчеркнул зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, они не готовы принять Свинцова в партию. Пресс-секретарь «Новых людей» Мария Кольцова обратила внимание, что ~взгляды политика не соответствуют ценностям партии~.
«Мы не можем принять его в нашу партию, потому что у нас расхождения по ценностям», — сказала она «Газете.Ru».
КПРФ тоже не сможет принять «перебежчика» Свинцова в свои ряды, заявил пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко. По его словам, гражданская позиция парламентария не соответствует политике КПРФ.
«У нас вообще нет практики такой — быстро принимать всякого рода перебежчиков и вообще принимать Мы активно работаем для того, чтобы расширять наши наш актив, но что касается конкретно Свинцова, я не вижу его гражданской позиции, которая бы соответствовала политике нашей партии, программным нашим документам», — сказал Ющенко в беседе с «Газетой.Ru».
Пресс-секретарь КПФР подчеркнул, что человек, который хочет вступить в партию, должен обратиться в первичную организацию, получить определенный кандидатский стаж и только затем вступить в партию и проявить себя. Ющенко усомнился, что Свинцов обращался в КПРФ по поводу вступления в партию.
«Обращался, не обращался — мне это неизвестно, я думаю, что, конечно, не обращался. И я не уверен, что у него какие-то есть перспективы реализовать себя в нашей партии Скептически отношусь к тому, что он найдет поддержку в любом первичном отделении нашей партии», — отметил он.
~Каким образом сложится дальнейшая судьба Свинцова, неизвестно~, добавил Ющенко.
Информации о попытках перехода депутата в «Единую Россию» нет.
Накануне президиум высшего совета ЛДПР исключил Свинцова из партии. Основанием стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР, массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования со стороны всех партийных региональных отделений». Как писали «Ведомости», Слуцкий постоянно говорил о возможности исключения Свинцова из партии в связи с его активными публичными выступлениями о блокировке Telegram.
Нулевой шанс.
У Свинцова отсутствуют шансы переизбраться в Госдуму от ЛДПР на предстоящих выборах в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».
Источники издания подчеркнули: речи о том, что политик будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты парламента по партийному списку не шло давно. Однако «комментарии по блокировкам и Telegram переполнили чашу терпения» руководства ЛДПР вплоть до скандала, отметил собеседник «Ъ».
Слуцкий в беседе с RTVI подчеркивал, что ~ «политическая судьба его [Свинцова] ждет никакая»~. Он обратил внимание, что политик занимается «хайпожороством» и «сам виноват» в сложившейся ситуации.
Свинцов заявлял, что «никаких мыслей и идей» относительно того, будет ли он баллотироваться в Госдуму вновь и от какой партии, у него еще нет. Однако парламентарий намерен заниматься «текущей работой» и, вероятно, попробовать «что-то новое».
«Много есть профессий, в том числе, во-первых, строительство, во-вторых, юристом. Могу много где работать», — сказал он ТАСС.