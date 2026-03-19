Депутата Свинцова не хотят принимать в другие партии после исключения из ЛДПР

Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов не смог вступить в «Справедливую России» и присоединиться к «Новым людям». По информации «Ведомостей», активность и «токсичность» парламентария пугает другие партии. КПРФ также не видит политика в своих рядах, поскольку у нее нет практики перенимать «перебежчиков». Дальнейшая политическая судьба Свинцова остается неясной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов не смог вступить в «Справедливую России» и присоединиться к «Новым людям». По информации «Ведомостей», активность и «токсичность» парламентария пугает другие партии. КПРФ также не видит политика в своих рядах, поскольку у нее нет практики перенимать «перебежчиков». Дальнейшая политическая судьба Свинцова остается неясной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов, исключенный из ЛДПР, не смог попасть в партии «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, Свинцов еще несколько месяцев назад обратился к руководству СР по поводу потенциального членства в партии, поскольку его конфликт с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким длился уже не один день. Однако «Справедливая Россия» решила обдумать предложение парламентария и этот вопрос «подвесили».

«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. Он стал совсем токсичным», — рассказал «Ведомостям» источник в СР.

Попытка наладить контакты с «Новыми людьми» также не увенчалась успехом. Как подчеркнул зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, они не готовы принять Свинцова в партию. Пресс-секретарь «Новых людей» Мария Кольцова обратила внимание, что ~взгляды политика не соответствуют ценностям партии~.

«Мы не можем принять его в нашу партию, потому что у нас расхождения по ценностям», — сказала она «Газете.Ru».

КПРФ тоже не сможет принять «перебежчика» Свинцова в свои ряды, заявил пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко. По его словам, гражданская позиция парламентария не соответствует политике КПРФ.

«У нас вообще нет практики такой — быстро принимать всякого рода перебежчиков и вообще принимать Мы активно работаем для того, чтобы расширять наши наш актив, но что касается конкретно Свинцова, я не вижу его гражданской позиции, которая бы соответствовала политике нашей партии, программным нашим документам», — сказал Ющенко в беседе с «Газетой.Ru».

Пресс-секретарь КПФР подчеркнул, что человек, который хочет вступить в партию, должен обратиться в первичную организацию, получить определенный кандидатский стаж и только затем вступить в партию и проявить себя. Ющенко усомнился, что Свинцов обращался в КПРФ по поводу вступления в партию.

«Обращался, не обращался — мне это неизвестно, я думаю, что, конечно, не обращался. И я не уверен, что у него какие-то есть перспективы реализовать себя в нашей партии Скептически отношусь к тому, что он найдет поддержку в любом первичном отделении нашей партии», — отметил он.

~Каким образом сложится дальнейшая судьба Свинцова, неизвестно~, добавил Ющенко.

Информации о попытках перехода депутата в «Единую Россию» нет.

Накануне президиум высшего совета ЛДПР исключил Свинцова из партии. Основанием стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР, массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования со стороны всех партийных региональных отделений». Как писали «Ведомости», Слуцкий постоянно говорил о возможности исключения Свинцова из партии в связи с его активными публичными выступлениями о блокировке Telegram.

Нулевой шанс.

У Свинцова отсутствуют шансы переизбраться в Госдуму от ЛДПР на предстоящих выборах в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».

Источники издания подчеркнули: речи о том, что политик будет баллотироваться в новый созыв нижней палаты парламента по партийному списку не шло давно. Однако «комментарии по блокировкам и Telegram переполнили чашу терпения» руководства ЛДПР вплоть до скандала, отметил собеседник «Ъ».

Слуцкий в беседе с RTVI подчеркивал, что ~ «политическая судьба его [Свинцова] ждет никакая»~. Он обратил внимание, что политик занимается «хайпожороством» и «сам виноват» в сложившейся ситуации.

Свинцов заявлял, что «никаких мыслей и идей» относительно того, будет ли он баллотироваться в Госдуму вновь и от какой партии, у него еще нет. Однако парламентарий намерен заниматься «текущей работой» и, вероятно, попробовать «что-то новое».

«Много есть профессий, в том числе, во-первых, строительство, во-вторых, юристом. Могу много где работать», — сказал он ТАСС.

