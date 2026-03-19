США нанесут самую массированную серию ударов по Ирану, утверждает Хегсет

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США в четверг нанесут самую массированную серию ударов по Ирану, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

«Сегодня будет самая массированная серия ударов за все время», — сказал Хегсет журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше