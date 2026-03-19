Коул сказал о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске

Спецпосланник Коул сказал о работе над открытием посольства США в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске. Об этом пишет БелТА.

Коул обратил внимание, что во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждался вопрос о возобновлении работы США в Минске. Он уточнил, что перед поездкой в Беларусь проводились широкие консультации с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, а также другими вовлеченными структурами.

— Я не могу назвать никаких конкретных дат. Но работа идет, и обе стороны согласились с тем, что это очень важно, — обратил внимание спецпосланник США.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.

Тем временем спецпосланник Коул заявил, что Трамп пригласил Лукашенко на последующие заседания Совета мира: «Были разочарованы, что президент не смог приехать».

Кроме того, Спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.

