Коул сказал о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Джон Коул о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске. Об этом пишет БелТА.
Коул обратил внимание, что во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждался вопрос о возобновлении работы США в Минске. Он уточнил, что перед поездкой в Беларусь проводились широкие консультации с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, а также другими вовлеченными структурами.
— Я не могу назвать никаких конкретных дат. Но работа идет, и обе стороны согласились с тем, что это очень важно, — обратил внимание спецпосланник США.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.
Тем временем спецпосланник Коул заявил, что Трамп пригласил Лукашенко на последующие заседания Совета мира: «Были разочарованы, что президент не смог приехать».
Кроме того, Спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.