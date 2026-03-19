Верховная рада Украины 15-й сессии IX созыва стала самой продолжительной в истории — она работает с 2019 года. Президентские и парламентские выборы не проводятся, при этом в зале часто отсутствует кворум. Прежде ни один украинский парламентский созыв не продлевался до 13-й сессии. Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции.