Спецпосланник Коул заявил о возможности личного контакта Лукашенко и Трампа

Специальный посланник Джон Коул заявил заявил о возможности личного контакта между президентами Беларуси и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом. Об этом сообщает БелТА.
Джону Коулу журналисты задали вопрос, стоит ли в краткосрочной перспективе ожидать прямого двустороннего контакта между главами Беларуси и США. Это может быть или телефонный разговор, или же личная встреча.
— Да, — подтвердил спецпосланник США по Беларуси.
Тем временем спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.
Кроме того, Коул заявил, что Трамп пригласил Лукашенко на последующие заседания Совета мира: «Были разочарованы, что президент не смог приехать».
Также спецпосланник Трампа сказал о возможной поездке Лукашенко в США.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.