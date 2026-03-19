Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Коул заявил о возможности личного контакта Лукашенко и Трампа

Коул раскрыл, стоит ли ждать личного контакта между Лукашенко и Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник Джон Коул заявил заявил о возможности личного контакта между президентами Беларуси и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом. Об этом сообщает БелТА.

Джону Коулу журналисты задали вопрос, стоит ли в краткосрочной перспективе ожидать прямого двустороннего контакта между главами Беларуси и США. Это может быть или телефонный разговор, или же личная встреча.

— Да, — подтвердил спецпосланник США по Беларуси.

Тем временем спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.

Кроме того, Коул заявил, что Трамп пригласил Лукашенко на последующие заседания Совета мира: «Были разочарованы, что президент не смог приехать».

Также спецпосланник Трампа сказал о возможной поездке Лукашенко в США.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил американской делегации напрямую прилетать в Беларусь.

