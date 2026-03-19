В статье говорится, что ряд европейских лидеров раскритиковали позицию Орбана. Они обвинили венгерского премьера в использовании Украины в качестве оружия в своей избирательной кампании и нарушении соглашения между лидерами Европейского союза.
По их словам, доступ к помощи ЕС в размере 90 млрд евро имеет решающее значение для Украины, у которой возникли проблемы с выполнением условий для получения дополнительной помощи от Международного валютного фонда в размере 8,1 млрд долларов. Поэтому «план Б» Евросоюза может стать для Киева выходом из тупиковой ситуации.
Но Орбан не поддался давлению европейских союзников, заявив, что он «не сдвинется с места», пока не будут восстановлены поставки нефти из России.
Венгрия готова поддержать Украину, когда мы получим нашу нефть, которая заблокирована Киевом. Мы ждем нефть, остальное — просто сказки.
Орбан подчеркнул, что его позиция не имеет ничего общего с политикой и что восстановление поставок нефти в Венгрию, у которой нет выхода к морю, имеет «жизненно важное значение» для страны.
На этой неделе Киев согласился разрешить группе экспертов ЕС посетить Украину для осмотра повреждений трубопровода «Дружба» и оказания помощи в его ремонте. Но в четверг Словакия и Венгрия в письме к Европейской комиссии раскритиковали решение не включать своих экспертов в состав группы. Они также поставили под сомнение достоверность выводов миссии еще до того, как они были сделаны. Как уточняет Bloomberg, с начала конфликта на Украине трубопровод «Дружба» подвергался атакам более 20 раз.