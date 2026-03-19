Bloomberg: Орбан не откажется от права вето на помощь Украине

На этой неделе Киев согласился разрешить группе экспертов ЕС посетить Украину для осмотра повреждений трубопровода «Дружба» и оказания помощи в его ремонте. Но в четверг Словакия и Венгрия в письме к Европейской комиссии раскритиковали решение не включать своих экспертов в состав группы. Они также поставили под сомнение достоверность выводов миссии еще до того, как они были сделаны. Как уточняет Bloomberg, с начала конфликта на Украине трубопровод «Дружба» подвергался атакам более 20 раз.