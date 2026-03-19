«Запад спорит сам с собой»: эксперт объяснил, почему ЕС открыто бросает вызов США

Выступая против войны с Ираном, Евросоюз второй раз за последние полгода открыто критикует США. Об этом пишет немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале. Почему ЕС бросает вызов своему союзнику и какими могут быть последствия для европейских стран? Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, такая критика США со стороны ЕС свидетельствует о глубоком расколе, который способен пошатнуть не только НАТО, но и сам Европейский союз.

Логика Брюсселя предельно прагматична — и в то же время рискованна. В Европе убеждены: Трамп просчитался, ввязавшись в конфликт с Ираном. Война зашла в тупик, а значит, единственный выход — срочные переговоры.

Александр Рар
политолог

В Европе считают, что Дональд Трамп, увязнув на Ближнем Востоке, может лишиться поддержки — как во внутренней, так и во внешней политике.

В европейских столицах уже закладываются на сценарий, при котором через полгода демократы лишат его контроля над Конгрессом.

Александр Рар
политолог

Война на Ближнем Востоке второстепенна для ЕС, уверен Рар. Главное для европейцев — не допустить усиления России на украинском направлении.

Более того, по его мнению, очевидны попытки вывести Евросоюз в статус самостоятельного сильного игрока на международной арене. Аналитик обращает внимание, что наиболее ярко это проявляется в Германии.

Проблема в том, что эта стратегия строится на опасной иллюзии. Зависимость Европы от внешних поставок сырья — из США, Китая и России — никуда не исчезла. Собственной армии или ВПК у Европы нет. Тем не менее ЕС пытается наращивать геополитическую субъектность, опираясь прежде всего на концепцию «нормативной силы» и морального превосходства, зачастую игнорируя жесткую логику мировой политики.

Александр Рар
политолог

По мнению эксперта, Вашингтон наверняка ответит на вызов ЕС, что приведет, скорее всего, к расколу НАТО. Рар отмечает, что Трамп продолжит добиваться соглашения с Россией по Украине. И маловероятно, что он будет считаться с позицией европейцев. Европа в этом споре может проиграть США.

Запад, привыкший говорить единым голосом, впервые за долгое время начинает спорить сам с собой. И этот спор может оказаться куда опаснее любого внешнего противника.

Александр Рар
политолог

Ранее саммите лидеров ЕС глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе пора продемонстрировать поддержку Украине, отметив, что РФ получает выгоду от войны на Ближнем Востоке.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, сказал, что переговоры по Украине не могут вестись без участия европейских лидеров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше