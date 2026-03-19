«Запад спорит сам с собой»: эксперт объяснил, почему ЕС открыто бросает вызов США

Логика Брюсселя предельно прагматична — и в то же время рискованна. В Европе убеждены: Трамп просчитался, ввязавшись в конфликт с Ираном. Война зашла в тупик, а значит, единственный выход — срочные переговоры.
В Европе считают, что Дональд Трамп, увязнув на Ближнем Востоке, может лишиться поддержки — как во внутренней, так и во внешней политике.
В европейских столицах уже закладываются на сценарий, при котором через полгода демократы лишат его контроля над Конгрессом.
Война на Ближнем Востоке второстепенна для ЕС, уверен Рар. Главное для европейцев — не допустить усиления России на украинском направлении.
Более того, по его мнению, очевидны попытки вывести Евросоюз в статус самостоятельного сильного игрока на международной арене. Аналитик обращает внимание, что наиболее ярко это проявляется в Германии.
Проблема в том, что эта стратегия строится на опасной иллюзии. Зависимость Европы от внешних поставок сырья — из США, Китая и России — никуда не исчезла. Собственной армии или ВПК у Европы нет. Тем не менее ЕС пытается наращивать геополитическую субъектность, опираясь прежде всего на концепцию «нормативной силы» и морального превосходства, зачастую игнорируя жесткую логику мировой политики.
По мнению эксперта, Вашингтон наверняка ответит на вызов ЕС, что приведет, скорее всего, к расколу НАТО. Рар отмечает, что Трамп продолжит добиваться соглашения с Россией по Украине. И маловероятно, что он будет считаться с позицией европейцев. Европа в этом споре может проиграть США.
Запад, привыкший говорить единым голосом, впервые за долгое время начинает спорить сам с собой. И этот спор может оказаться куда опаснее любого внешнего противника.
Ранее саммите лидеров ЕС глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе пора продемонстрировать поддержку Украине, отметив, что РФ получает выгоду от войны на Ближнем Востоке.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, сказал, что переговоры по Украине не могут вестись без участия европейских лидеров.