Трамп пригрозил Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс»

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень: Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» в ответ на возможную атаку по Катару. В регионе уже говорят о рисках для энергетики и новой фазе эскалации. Как отреагировали стороны конфликта и что говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Новые цели и угрозы США.

18 марта израильские ВВС атаковали объекты нефтегазовой отрасли Ирана, сообщило агентство Tasnim.

В Тегеране заявили о подготовке жесткого ответного удара. В качестве возможных целей называются объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в Иране их теперь рассматривают как «законные цели». Позже стало известно, что иранские силы атаковали катарскую нефтегазовую компанию Qatar Energy, ударив по предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод.

После этого Трамп заявил о готовности нанести удар по «Южному Парсу» в случае атаки Тегерана на Катар.

~ «Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, “Южный Парс”, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар»~, — пригрозил президент США в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов пойти на беспрецедентные меры, если энергетическая инфраструктура Катара вновь окажется под ударом.

«Я не хочу разрешать разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если [комплексы по производству] СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений», — заверил он.

При этом американский лидер отметил, что США не были осведомлены о планах Израиля нанести удар по «Южному Парсу», а Катар, по его словам, не имел отношения к этим событиям. Трамп также выразил надежду, что дальнейших атак на энергетические объекты удастся избежать.

Реакция России и мира.

Резкие заявления Трампа и удары по энергетической инфраструктуре Ирана вызвали реакцию как в России, так и за рубежом. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал происходящее поворотным моментом.

«Переломный момент», — написал он в соцсети X, комментируя слова Трампа о возможном ударе по месторождению «Южный Парс».

Дмитриев также отреагировал на пожар на СПГ-комплексе в катарском Рас-Лаффане, отметив последствия для мировой экономики.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — подчеркнул он.

Энергетические рынки тоже отреагировали на обострение ситуации. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на сжиженный природный газ в Европе выросла на 35% после атаки на объекты QatarEnergy в Катаре. Агентство отметило, что в условиях высокого спроса на СПГ со стороны Европы и конкуренции с Азией ситуация может привести к дефициту поставок и длительным перебоям на глобальном рынке.

Война в Иране выходит на новый уровень на фоне ударов по ключевой энергетической инфраструктуре региона, отметили обозреватели The Wall Street Journal.

«Усиление числа атак на нефтегазовую инфраструктуру Персидского залива выводит американо-израильскую войну с Ираном на новый опасный этап, который грозит усугубить кризис в сфере глобальных поставок энергоносителей», — подчеркнули авторы статьи.

Они напомнили, что ранее стороны уже наносили удары по энергетическим объектам, однако нынешние атаки затронули критически важные центры, связанные с мировыми поставками ресурсов.

«Нападение на эти объекты приведет к новым последствиям для энергетического сектора, которые будут выходить за рамки закрытия Ормузского пролива. Время, необходимое для восстановления объектов после повреждений, может превысить продолжительность войны», — объяснил глава отдела ценообразования СПГ в Argus Media Мартин Сеньор.

Как отметило издание, удар по «Южному Парсу» затронул ~ключевой источник добычи газа, после чего Иран прекратил поставки в Ирак, а под угрозой оказались и поставки в Турцию~. Представитель консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер указал, что сокращение экспорта может повлиять на глобальный рынок, а Турции в таком случае придется увеличивать закупки газа, в том числе у России, либо активнее выходить на рынок СПГ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше