Трамп пригрозил Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс»

Энергетические рынки тоже отреагировали на обострение ситуации. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на сжиженный природный газ в Европе выросла на 35% после атаки на объекты QatarEnergy в Катаре. Агентство отметило, что в условиях высокого спроса на СПГ со стороны Европы и конкуренции с Азией ситуация может привести к дефициту поставок и длительным перебоям на глобальном рынке.