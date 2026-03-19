Трамп пригрозил Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс»

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень: Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом по крупнейшему газовому месторождению «Южный Парс» в ответ на возможную атаку по Катару. В регионе уже говорят о рисках для энергетики и новой фазе эскалации. Как отреагировали стороны конфликта и что говорят в России — в материале «Газеты.Ru».
Новые цели и угрозы США.
18 марта израильские ВВС атаковали объекты нефтегазовой отрасли Ирана, сообщило агентство Tasnim.
В Тегеране заявили о подготовке жесткого ответного удара. В качестве возможных целей называются объекты энергетической инфраструктуры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в Иране их теперь рассматривают как «законные цели». Позже стало известно, что иранские силы атаковали катарскую нефтегазовую компанию Qatar Energy, ударив по предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод.
После этого Трамп заявил о готовности нанести удар по «Южному Парсу» в случае атаки Тегерана на Катар.
~ «Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, “Южный Парс”, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар»~, — пригрозил президент США в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов пойти на беспрецедентные меры, если энергетическая инфраструктура Катара вновь окажется под ударом.
«Я не хочу разрешать разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если [комплексы по производству] СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений», — заверил он.
При этом американский лидер отметил, что США не были осведомлены о планах Израиля нанести удар по «Южному Парсу», а Катар, по его словам, не имел отношения к этим событиям. Трамп также выразил надежду, что дальнейших атак на энергетические объекты удастся избежать.
Реакция России и мира.
Резкие заявления Трампа и удары по энергетической инфраструктуре Ирана вызвали реакцию как в России, так и за рубежом. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал происходящее поворотным моментом.
«Переломный момент», — написал он в соцсети X, комментируя слова Трампа о возможном ударе по месторождению «Южный Парс».
Дмитриев также отреагировал на пожар на СПГ-комплексе в катарском Рас-Лаффане, отметив последствия для мировой экономики.
«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — подчеркнул он.
Энергетические рынки тоже отреагировали на обострение ситуации. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на сжиженный природный газ в Европе выросла на 35% после атаки на объекты QatarEnergy в Катаре. Агентство отметило, что в условиях высокого спроса на СПГ со стороны Европы и конкуренции с Азией ситуация может привести к дефициту поставок и длительным перебоям на глобальном рынке.
Война в Иране выходит на новый уровень на фоне ударов по ключевой энергетической инфраструктуре региона, отметили обозреватели The Wall Street Journal.
«Усиление числа атак на нефтегазовую инфраструктуру Персидского залива выводит американо-израильскую войну с Ираном на новый опасный этап, который грозит усугубить кризис в сфере глобальных поставок энергоносителей», — подчеркнули авторы статьи.
Они напомнили, что ранее стороны уже наносили удары по энергетическим объектам, однако нынешние атаки затронули критически важные центры, связанные с мировыми поставками ресурсов.
«Нападение на эти объекты приведет к новым последствиям для энергетического сектора, которые будут выходить за рамки закрытия Ормузского пролива. Время, необходимое для восстановления объектов после повреждений, может превысить продолжительность войны», — объяснил глава отдела ценообразования СПГ в Argus Media Мартин Сеньор.
Как отметило издание, удар по «Южному Парсу» затронул ~ключевой источник добычи газа, после чего Иран прекратил поставки в Ирак, а под угрозой оказались и поставки в Турцию~. Представитель консалтинговой фирмы Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер указал, что сокращение экспорта может повлиять на глобальный рынок, а Турции в таком случае придется увеличивать закупки газа, в том числе у России, либо активнее выходить на рынок СПГ.