Спецпосланник Трампа Коул: США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы

Специальный посланник главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы. Подробности приводит БелТА.
Журналисты спросили у Джона Коула про встречу с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая состоялась в Вильнюсе 18 марта. На указанной встрече литовская сторона делала акцент на теме метеозондов, говоря о том, что якобы из Беларуси исходят угрозы.
Журналисты подчеркнули, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно данную информацию опровергал, подкрепляя ее конкретными фактами. И спросили, что на этот счет думает спецпосланник США.
Коул заметил, что слышит все то, что говорит руководство Литвы, президенты других стран. Он подчеркнул, что в данном случае США выступают с определенной миссией:
— Работая с представителями Литвы, мы видим свою цель. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились.
