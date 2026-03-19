Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник Трампа Коул: США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы

Спецпосланник Коул озвучил, чего именно хотят от Беларуси США.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы. Подробности приводит БелТА.

Журналисты спросили у Джона Коула про встречу с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, которая состоялась в Вильнюсе 18 марта. На указанной встрече литовская сторона делала акцент на теме метеозондов, говоря о том, что якобы из Беларуси исходят угрозы.

Журналисты подчеркнули, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно данную информацию опровергал, подкрепляя ее конкретными фактами. И спросили, что на этот счет думает спецпосланник США.

Коул заметил, что слышит все то, что говорит руководство Литвы, президенты других стран. Он подчеркнул, что в данном случае США выступают с определенной миссией:

— Работая с представителями Литвы, мы видим свою цель. Мы выполняем в этом случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились.

Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение иностранных перевозчиков.

Также Турчин раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Кроме того, глава правительства сказал Лукашенко о предложениях по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Тем временем польские перевозчики сделали заявление после встречи с премьер-министром Беларуси.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше