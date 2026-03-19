Александр Беглов принял участие в торжествах ко Дню моряка-подводника

В Кронштадте состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню моряка-подводника и 120-летию подводных сил России. Участие в них приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Церемония прошла в Музей военно-морской славы России у подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

120 лет назад подводные лодки вошли в состав Военно-Морского Флота как особый класс кораблей. С этого началась большая история и славные традиции подводного флота. Мужество, стойкость, профессионализм снискали морякам-подводникам народную любовь.

сказал Александр Беглов

Губернатор подчеркнул особую роль Санкт-Петербурга и Кронштадта в развитии флота. По его словам, именно здесь закладывались основы морской мощи страны, строились корабли и развивалась научная база, а сегодня город остаётся одним из ключевых центров судостроения и военно-морских технологий.

«Главная сила подводного флота — это люди. Моряки-подводники во все времена защищали Отечество, хранили верность Родине и присяге», — отметил Александр Беглов, поблагодарив ветеранов за сохранение традиций.

В ходе церемонии Александр Моисеев вручил награды морякам-подводникам, а также передал губернатору памятный знак «120 лет подводному флоту».

Подводные силы России ведут свою историю с начала XX века. Первая боевая подлодка — Дельфин — была принята в состав флота в 1903 году. Официально подводные лодки выделили в отдельный класс кораблей 19 марта 1906 года.

В годы Великой Отечественной войны подводники потопили около 100 боевых кораблей и свыше 200 транспортных судов противника. В 1958 году в состав флота вошла первая советская атомная подлодка — К-3 «Ленинский комсомол».

Сегодня конструкторские бюро, верфи, научные центры Петербурга известны во всём мире. Они развивают технологии, от которых зависит безопасность страны. Основу подводных сил ВМФ России составляют стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, вооружённые баллистическими и крылатыми ракетами.

