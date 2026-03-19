Деньги на лайки всегда найдутся: Правительство Молдовы потратило на 520 рекламных объявлений почти 35 тысяч евро

Деньги на лайки: правительство потратило почти 35 тысяч евро на рекламу в соцсетях.
С 2019 года по настоящее время правительство Молдовы разместило 520 рекламных объявлений в Facebook и Instagram. Общая сумма расходов приближается к 35 тысячам евро, сообщает Realitatea.md.
Самые дорогие кампании обходились примерно в 400 евро каждая. Одна из таких реклам продвигала повышение минимальной зарплаты — с 4000 до 5000 леев.
Только за прошлую неделю Государственная канцелярия потратила около 1300 евро на продвижение постов в Facebook. Большинство из них касались реформы местной публичной администрации.
А как же экономия средств?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Островок стабильности» или «остров невезения»: Жителям Молдовы не везет ни с властью, ни с ценами, ни с зарплатами.
Наши власти — безудержные оптимисты, во всем, даже в самом плохом умудряются найти хоть что-то светлое и позитивное (далее…).
Пока иностранцы пользуются в Молдове услугами стоматологов, жители страны теряют зубы: Что нужно знать о медицинском туризме.
За какими медицинскими услугами приезжают в Молдову иностранцы (далее…).
Правительство Молдовы решило отменить таможенные пошлины на пальмовое масло, используемое в фастфуде: Теперь под ударом здоровье людей — вплоть до онкологии.
Экономист Андрей Ионицэ раскритиковал решение парламента отменить таможенные пошлины на пальмовое масло (далее…).