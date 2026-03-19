Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коул сказал об инструкциях от Дональда Трампа перед приездом в Минск

Спецпосланник Коул сообщил, от кого получает инструкции перед приездом в Минск.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник Джон Коул сказал об инструкциях от президента США Дональда Трампа перед приездом в Минск. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Журналисты поинтересовались, влияет ли кто-либо, за исключением лидеров США и Беларуси, на тематику, а также график встреч спецпосланника с президентом Беларуси.

— Я работаю с президентом Трампом и с президентом Лукашенко, — заявил Джон Коул.

Он обратил внимание, что ему известно про определенных людей, которые находятся за пределами Беларуси и «всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью СМИ». Они утверждают, что якобы имеют отношение как к организации подобных встреч, их повестке.

— На меня это никакого влияния не оказывает. Никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от президента Трампа в данном случае, я не получаю, — подчеркнул Коул.

