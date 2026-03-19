Коул сказал об инструкциях от Дональда Трампа перед приездом в Минск

Специальный посланник Джон Коул сказал об инструкциях от президента США Дональда Трампа перед приездом в Минск. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Журналисты поинтересовались, влияет ли кто-либо, за исключением лидеров США и Беларуси, на тематику, а также график встреч спецпосланника с президентом Беларуси.
— Я работаю с президентом Трампом и с президентом Лукашенко, — заявил Джон Коул.
Он обратил внимание, что ему известно про определенных людей, которые находятся за пределами Беларуси и «всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью СМИ». Они утверждают, что якобы имеют отношение как к организации подобных встреч, их повестке.
— На меня это никакого влияния не оказывает. Никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от президента Трампа в данном случае, я не получаю, — подчеркнул Коул.