Андрей Травкин покинул пост прокурора Нижегородской области

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин ушел с должности по завершении пятилетнего контракта. На официальном сайте надзорного ведомства в разделе «Руководство» исполняющим обязанности прокурора теперь значится Михаил Должиков.
Напомним, что Травкин был назначен прокурором Нижегородской области в марте 2021 года. До этого Травкин являлся первым заместителем прокурора Астраханской области.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Поправко будет исполнять обязанности председателя Нижегородского областного суда до 30 марта.