«Неоколониализм и ничего личного»: эксперт раскрыл позицию Германии по Ирану

Вадефуль, скорее всего, имеет в виду оппозицию из числа иранских прошахских политических эмигрантов, которые покинули страну после революции 1979 года, рассказывает Камкин.
Другой реальной оппозиции в Европе и в самом Иране практически нет. Есть курдские сепаратисты, но в силу болезненной реакции Турции на проблему курдского сепаратизма правительство ФРГ крайне деликатно относится к этой теме.
Подобные высказывания о контактах с иранской оппозицией с целью смены режима могут быть восприняты Ираном как прямое вмешательство во внутренние дела страны, считает эксперт. При этом реальных рычагов влияния Тегерана на Берлин в контексте нынешних событий не так много.
Германия при своем нежелании прямо участвовать в конфликте занимает открыто произраильскую позицию. Кроме того, ЕС включил КСИР в список террористических организаций, что сильно мешает попыткам ведения переговорного процесса. В целом правительство Германии всерьез рассчитывает на насильственную смену режима и на контракты немецких компаний на работу в этой стране. Неоколониализм и ничего личного.