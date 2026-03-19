«Неоколониализм и ничего личного»: эксперт раскрыл позицию Германии по Ирану

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что добиться смены режима в Иране посредством военных методов не удастся, отметив, что Берлин ведет переговоры с иранской оппозицией. Политолог Александр Камкин рассказал Новостям Mail о контактах Германии в Иране, а также о целях Берлина в ближневосточном конфликте.

Авторы и эксперты
Александр Камкин
Политолог-германовед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вадефуль, скорее всего, имеет в виду оппозицию из числа иранских прошахских политических эмигрантов, которые покинули страну после революции 1979 года, рассказывает Камкин.

Другой реальной оппозиции в Европе и в самом Иране практически нет. Есть курдские сепаратисты, но в силу болезненной реакции Турции на проблему курдского сепаратизма правительство ФРГ крайне деликатно относится к этой теме.

Александр Камкин
доцент Финансового университета

Подобные высказывания о контактах с иранской оппозицией с целью смены режима могут быть восприняты Ираном как прямое вмешательство во внутренние дела страны, считает эксперт. При этом реальных рычагов влияния Тегерана на Берлин в контексте нынешних событий не так много.

Германия при своем нежелании прямо участвовать в конфликте занимает открыто произраильскую позицию. Кроме того, ЕС включил КСИР в список террористических организаций, что сильно мешает попыткам ведения переговорного процесса. В целом правительство Германии всерьез рассчитывает на насильственную смену режима и на контракты немецких компаний на работу в этой стране. Неоколониализм и ничего личного.

Александр Камкин
доцент Финансового университета

Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов объяснил, чем руководствуется Германия, делая публичные заявления о контактах с иранской оппозицией.