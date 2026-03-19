Глава МИД Рыженков сказал про готовность Беларуси к серьезному разговору с Польшей по ситуации на границе

Министр иностранных дел Максим Рыженков заявил, что Беларусь готова к серьезному разговору с Польшей по границе. Об этом сообщает БелТА.
Глава МИД обратил внимание, что белорусская сторона готова к более предметному диалогу с западными соседями. Он отметил, что сейчас с их стороны заметна лишь готовность развивать технический диалог на уровне уполномоченных по границе, решать какие-то частные вопросы.
— Но вы же понимаете, чтобы решить такого рода масштабные вещи, вернуться к нормальному функционированию (допандемийному) пунктов пропуска и восстановлению работы других пунктов пропуска, которые закрыты, нужны более серьезные консультации, на более серьезном уровне.
Максим Рыженков заявил, что Беларусь к этому готова и призывает к диалогу польскую сторону:
— Мяч на их стороне.
