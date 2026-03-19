Anadolu: в Омане обвинили США в утрате контроля над своей внешней политикой

Глава МИД Омана Бадр Альбусаиди предупредил о риске «вечной войны» на Ближнем Востоке и сказал, что ответные действия Ирана были «неизбежны», сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansi.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Омана, согласно статье, заявил, что Вашингтон утратил контроль над своей внешней политикой и призвал союзников США помочь Америке «выпутаться из нежелательного положения» в войне с Ираном.

Призвав «друзей» Вашингтона вмешаться, он сказал, что для этого необходимо признать «степень, в которой США потеряли контроль над собственной внешней политикой».

Альбусаиди, выступавший посредником на последних непрямых ядерных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, заявил, что США совершили «величайший просчет», позволив втянуть себя в конфликт на Ближнем Востоке.

«Это не война Америки», — сказал он, добавив, что не существует реалистичного сценария, при котором и Израиль, и США достигли бы своих целей.

Он предупредил, что цель Израиля по свержению иранского режима потребует длительной наземной кампании, открывающей «новый фронт в бесконечных войнах, которые президент Дональд Трамп обещал прекратить».

Ответные удары Ирана по странам Персидского залива, в которых размещены американские базы, глава оманского МИД назвал «неизбежными, хотя и вызывающими глубокое сожаление». На его взгляд, вероятно, это «единственный рациональный вариант, доступный иранскому руководству».

Альбусаиди также отметил, что иранским лидерам будет «определенно трудно» вернуться к переговорам с администрацией Трампа, которая уже дважды переходила от мирного диалога к бомбардировкам и убийствам.

Как уточняет Anadolu, с 28 февраля удары американо-израильской коалиции по Ирану унесли жизни около 1300 человек, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских чиновников.

Узнать больше по теме США: ключевые факты, история и политика США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране. Читать дальше