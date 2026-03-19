Anadolu: в Омане обвинили США в утрате контроля над своей внешней политикой

Призвав «друзей» Вашингтона вмешаться, он сказал, что для этого необходимо признать «степень, в которой США потеряли контроль над собственной внешней политикой».
Альбусаиди, выступавший посредником на последних непрямых ядерных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, заявил, что США совершили «величайший просчет», позволив втянуть себя в конфликт на Ближнем Востоке.
«Это не война Америки», — сказал он, добавив, что не существует реалистичного сценария, при котором и Израиль, и США достигли бы своих целей.
Он предупредил, что цель Израиля по свержению иранского режима потребует длительной наземной кампании, открывающей «новый фронт в бесконечных войнах, которые президент Дональд Трамп обещал прекратить».
Альбусаиди также отметил, что иранским лидерам будет «определенно трудно» вернуться к переговорам с администрацией Трампа, которая уже дважды переходила от мирного диалога к бомбардировкам и убийствам.
Как уточняет Anadolu, с 28 февраля удары американо-израильской коалиции по Ирану унесли жизни около 1300 человек, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских чиновников.