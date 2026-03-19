Политолог раскрыл, зачем США пригласили Лукашенко

Политолог уточнил, что такое предположение уже высказали СМИ на Западе. По мнению журналистов, США намерены разрушить связи Белоруссии и России.
«Вот только Республика Беларусь экономически, энергетически и финансово крепко привязана к РФ. Если страна начнет откалываться от России, там начнется экономический коллапс. Мы поставляем туда газ, предоставляем рынок сбыта для их товаров. РФ построила в республике АЭС», — напомнил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что российские вооруженные силы обеспечивают защиту суверенитета республики.
Безпалько предположил, что Александр Лукашенко с удовольствием воспользуется приглашением американцев, а о своем визите он будет активно рассказывать, чтобы подкрепить свой имидж «крутого руководителя, которого приглашает лично Трамп».
Ранее стало известно о встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с американской делегацией 19 марта. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Лукашенко заявил дипломатам из США, что Вашингтон воюет против друзей Белоруссии.
Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул сообщил, что Лукашенко выразил согласие на участие в одном из заседаний Совета мира, и анонсировал визит президента Белоруссии в Вашингтон.