Политолог раскрыл, зачем США пригласили Лукашенко

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать в Вашингтон с официальным визитом следует расценивать как попытку Белого дома склонить Минск к отделению от Москвы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог уточнил, что такое предположение уже высказали СМИ на Западе. По мнению журналистов, США намерены разрушить связи Белоруссии и России.

«Вот только Республика Беларусь экономически, энергетически и финансово крепко привязана к РФ. Если страна начнет откалываться от России, там начнется экономический коллапс. Мы поставляем туда газ, предоставляем рынок сбыта для их товаров. РФ построила в республике АЭС», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что российские вооруженные силы обеспечивают защиту суверенитета республики.

Безпалько предположил, что Александр Лукашенко с удовольствием воспользуется приглашением американцев, а о своем визите он будет активно рассказывать, чтобы подкрепить свой имидж «крутого руководителя, которого приглашает лично Трамп».

Ранее стало известно о встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с американской делегацией 19 марта. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке. Лукашенко заявил дипломатам из США, что Вашингтон воюет против друзей Белоруссии.

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул сообщил, что Лукашенко выразил согласие на участие в одном из заседаний Совета мира, и анонсировал визит президента Белоруссии в Вашингтон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше