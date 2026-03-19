Пентагон заявил об ударах по Ираку в рамках операции против Ирана

Соединенные Штаты Америки наносят удары по территории Ирака в рамках операции против Ирана. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн на пресс-конференции.

Источник: AP 2024

Для атак применяются вертолеты АН-64 Apache, которые действуют против проиранских военизированных группировок. Их цель — предотвратить угрозы на территории Ирака, силам или интересам США, заявил Кейн.

Администрация США рассматривает возможность увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Обсуждается отправка тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и возможного контроля над островом Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Исламская Республика в ответ наносит удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
