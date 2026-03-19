Пентагон заявил об ударах по Ираку в рамках операции против Ирана

Администрация США рассматривает возможность увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Обсуждается отправка тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и возможного контроля над островом Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана.