Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи: Иран не будет сдерживать себя при повторной атаке на инфраструктуру

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Иран не будет сдерживать себя в случае повторной атаки на иранскую инфраструктуру, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Источник: © РИА Новости

«В ответе на нападение Израиля на нашу инфраструктуру была задействована лишь крупица наших сил. Единственной причиной для сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Никакой сдержанности, если наша инфраструктура снова подвергнется удару», — написал Аракчи в соцсети Х.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше