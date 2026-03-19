Аракчи: Иран не будет сдерживать себя при повторной атаке на инфраструктуру

«В ответе на нападение Израиля на нашу инфраструктуру была задействована лишь крупица наших сил. Единственной причиной для сдержанности было уважение к просьбе о деэскалации. Никакой сдержанности, если наша инфраструктура снова подвергнется удару», — написал Аракчи в соцсети Х.
Узнать больше по теме
