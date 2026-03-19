Axios: цели США и Израиля в войне с Ираном различаются

Американский портал Axios сообщает, что перед ударами по Ирану 28 февраля президент США Дональд Трамп во многом разделял максималистские цели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и был более оптимистично настроен, чем многие из его помощников.
Военные и разведывательные службы двух стран действуют согласованно, хотя их цели различаются. «Некоторое» различие в целях Вашингтона и Тель-Авива ранее подтвердили и Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио.
Думаю, цели могут быть немного разными. Вы знаете, Израиль отличается от нас.
США, согласно Axios, почти исключительно сосредоточены на военных объектах Ирана, тогда как Израиль не гнушается убийствами высокопоставленных лиц и предпринимает другие шаги для смены режима в стране.
«Наши цели — это наши задачи. Мы устанавливаем темп, с которыми они будут выполняться», — заявил на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет.
Например, израильский Моссад попытался спровоцировать наземное вторжение иранских курдов из северного Ирака, хотя оно провалилось.
Единственным явным поводом для разногласий почти за три недели войны стала бомбардировка Израилем иранских нефтехранилищ, утверждает издание. Стабилизация мирового рынка нефти является приоритетом для США, тогда как Израиль готов к «хаосу», поясняет Axios.