Axios: цели США и Израиля в войне с Ираном различаются

Официальные лица США сообщили, что цели США и Израиля в войне с Ираном и толерантность к риску двух стран могут различаться по мере продолжения конфликта.

Источник: AP 2024

Американский портал Axios сообщает, что перед ударами по Ирану 28 февраля президент США Дональд Трамп во многом разделял максималистские цели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и был более оптимистично настроен, чем многие из его помощников.

По словам советников Белого дома, Трамп и Нетаньяху сейчас близки как никогда и Трамп вряд ли решится отступить на фоне кризиса в Ормузском проливе.

Военные и разведывательные службы двух стран действуют согласованно, хотя их цели различаются. «Некоторое» различие в целях Вашингтона и Тель-Авива ранее подтвердили и Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио.

Думаю, цели могут быть немного разными. Вы знаете, Израиль отличается от нас. Дональд Трамп президент США

США, согласно Axios, почти исключительно сосредоточены на военных объектах Ирана, тогда как Израиль не гнушается убийствами высокопоставленных лиц и предпринимает другие шаги для смены режима в стране.

Хотя Трамп, по словам источников, рассматривал бы смену режима в Иране «как бонус», он готов прекратить войну, когда будут достигнуты основные военные цели США — уничтожение ракетной и ядерной программ Ирана, а также его военно-морского флота.

«Наши цели — это наши задачи. Мы устанавливаем темп, с которыми они будут выполняться», — заявил на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет.

Между тем Израиль продолжает проводить более широкий спектр операций, чем США, и Вашингтон прекрасно осведомлен об этом.

Например, израильский Моссад попытался спровоцировать наземное вторжение иранских курдов из северного Ирака, хотя оно провалилось.

Единственным явным поводом для разногласий почти за три недели войны стала бомбардировка Израилем иранских нефтехранилищ, утверждает издание. Стабилизация мирового рынка нефти является приоритетом для США, тогда как Израиль готов к «хаосу», поясняет Axios.

