Евгения Гуцул обратилась к правосудию Молдовы: «Я — не преступник! Прошу рассмотреть мое дело через призму обычного человека, а не политика»

19 марта в Апелляционной палате Кишинева рассматривалось дело башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Она произнесла последнее слово:
"Даже сейчас, когда мою жизнь сломали, когда мое имя смешали с грязью, я не ушла в себя, я стою перед вами и пытаюсь рассказать, что было в период 2021—2022 годов. Я — законопослушный гражданин нашей Родины. Я никогда не нарушала законодательство Молдовы, не совершала никаких преступных деяний.
Я нахожусь в тюрьме, в одиночной камере сегодня ровно 7,5 месяцев по уголовному делу, которое не имеет ко мне никакого отношения. Я ничего не скрывала от судей. В тот период я занимала в партии «Шор» должность простого секретаря. Убийцам столько лет тюрьмы не дают! В партии я занималась Днями Рождения, чтобы все члены партии были вовремя поздравлены.
Я — не преступник! Я обычный человек нашей страны. Прошу рассмотреть мое дело через призму обычного человека, а не политика, которым я стала в 2023 году. Моя судьба и судьба моей семьи в ваших руках!
Решение суда первой инстанции стало для меня большим ударом! Он очень суров и с ним невозможно смириться, потому что он несправедлив. Это — расправа над тем, кто посмел быть верным себе и избирателям. Свободы лишили не только меня, но и 2 моих несовершеннолетних детей", говорится в обращении Гуцул.
Окончательный вердикт по делу башкана Гагаузии будет озвучен 28 мая в 14:00, уточняет mirgagauzia.
