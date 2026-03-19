Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Гуцул обратилась к правосудию Молдовы: «Я — не преступник! Прошу рассмотреть мое дело через призму обычного человека, а не политика»

Источник: Комсомольская правда

19 марта в Апелляционной палате Кишинева рассматривалось дело башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Она произнесла последнее слово:

"Даже сейчас, когда мою жизнь сломали, когда мое имя смешали с грязью, я не ушла в себя, я стою перед вами и пытаюсь рассказать, что было в период 2021—2022 годов. Я — законопослушный гражданин нашей Родины. Я никогда не нарушала законодательство Молдовы, не совершала никаких преступных деяний.

Я нахожусь в тюрьме, в одиночной камере сегодня ровно 7,5 месяцев по уголовному делу, которое не имеет ко мне никакого отношения. Я ничего не скрывала от судей. В тот период я занимала в партии «Шор» должность простого секретаря. Убийцам столько лет тюрьмы не дают! В партии я занималась Днями Рождения, чтобы все члены партии были вовремя поздравлены.

Я — не преступник! Я обычный человек нашей страны. Прошу рассмотреть мое дело через призму обычного человека, а не политика, которым я стала в 2023 году. Моя судьба и судьба моей семьи в ваших руках!

Решение суда первой инстанции стало для меня большим ударом! Он очень суров и с ним невозможно смириться, потому что он несправедлив. Это — расправа над тем, кто посмел быть верным себе и избирателям. Свободы лишили не только меня, но и 2 моих несовершеннолетних детей", говорится в обращении Гуцул.

Окончательный вердикт по делу башкана Гагаузии будет озвучен 28 мая в 14:00, уточняет mirgagauzia.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
