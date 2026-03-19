В Пентагоне заявили, что США не готовятся к захвату Кубы

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов не предпринимают никаких шагов по получению контроля над Кубой, заявил в четверг глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован.

Источник: AP 2024

В ходе слушаний в сенате ему был задан вопрос о том, не проводят ли американские военные какого-либо рода подготовку к тому, чтобы заполучить контроль над Кубой.

«Южное командование этим не занимается», — сказал он, позднее добавив, что ни одно другое командование США не проводит подготовки к подобному.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты очень скоро «что-то» сделают с Кубой. При этом до этого он допускал возможность «дружеского» захвата острова и говорил, что она переживает свои последние моменты.

Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.

