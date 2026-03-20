Эксперт допустила переход конфликта вокруг Ирана в затяжную войну на истощение

Ключевой характеристикой нынешнего этапа конфликта Добрева назвала войну на истощение. По ее словам, у Ирана остается значительный арсенал ракет и возможности для их производства, и даже в случае уничтожения пусковых установок страна, как минимум, сможет поддерживать низкоинтенсивные атаки с применением беспилотников. На этом фоне, считает эксперт, все более актуальным становится вопрос не о скором завершении боевых действий, а о том, у какой из сторон раньше исчерпаются ресурсы.