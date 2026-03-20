Эксперт допустила переход конфликта вокруг Ирана в затяжную войну на истощение

Устранение Али Лариджани, которого называли одной из наиболее влиятельных фигур иранской политики, стало серьезной потерей для Тегерана, однако не должно изменить ход конфликта на текущем этапе, считает Добрева. По ее оценке, политическая система Ирана не завязана на одном человеке: решения в стране принимаются через сеть институтов и влиятельных групп, поэтому выбывание даже крупной фигуры не означает дезорганизации всей системы.
Никаких дополнительных стимулов у Ирана прекращать сопротивление, капитулировать абсолютно нет. И соответственно, пока у них будет сохраняться вообще военный потенциал и даже после этого, я думаю, что они будут продолжать наносить ответные удары в той или иной степени в меру своих возможностей.
Ключевой характеристикой нынешнего этапа конфликта Добрева назвала войну на истощение. По ее словам, у Ирана остается значительный арсенал ракет и возможности для их производства, и даже в случае уничтожения пусковых установок страна, как минимум, сможет поддерживать низкоинтенсивные атаки с применением беспилотников. На этом фоне, считает эксперт, все более актуальным становится вопрос не о скором завершении боевых действий, а о том, у какой из сторон раньше исчерпаются ресурсы.
При этом военного выхода из конфликта Добрева не видит. По мнению эксперта, без политического решения противостояние не прекратится, однако условия Ирана для остановки войны остаются максимально жесткими.
Это компенсация ущерба, полное снятие санкций. И, что важно, прекращение атак и отведение американской военной группировки подальше от иранских границ и вообще из региона, а также вообще вывод всего американского присутствия с Ближнего Востока. Поэтому требования очень серьезные. По ядерной программе говорить не будут.
На этом фоне наиболее вероятным сценарием эксперт считает затяжной тупик. По ее оценке, Иран исходит из логики, при которой первым на деэскалацию должны пойти США, и только после этого Тегеран сможет рассматривать собственное отступление.