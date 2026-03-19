Власти Литвы одобрили строительство полигона недалеко от границы Беларуси

Литва решила строить полигон в Сувалкском коридоре неподалеку от границы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы одобрили строительство полигона недалеко от границы Беларуси (расстояние составляет примерно десять километров). Подробности сообщает «Первый информационный телеканал».

Правительство Литвы одобрило проект закона, касающийся строительства военного объекта в Сувалкском коридоре. Речь идет про полигон, расположенный в Капчяместисе и предназначенный для проведения учений бригадного уровня.

Решение о строительстве было принято, несмотря на протесты со стороны местных жителей. Объект займет территорию больше чем в 14,5 тысячи гектаров. Он сможет принимать до четырех тысяч военнослужащих одновременно.

Как планируется, обустройство стрельбищ должно завершиться к 2030 году, однако учения начнутся уже с 2028 года.

Ранее спецпосланник Джон Коул заявил, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.

Тем временем глава МИД Максим Рыженков сказал про готовность Беларуси к серьезному разговору с Польшей по ситуации на границе.