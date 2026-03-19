Политолог: почему именно сейчас Вашингтон активизировал диалог с Минском

Аналитик констатирует позитивную динамику в американо-белорусских отношениях: ряд компаний из Белоруссии уже выведен из-под санкций США, а между странами ведутся переговоры по обмену политзаключенными. Сам Лукашенко ранее заявлял, что рассматривает возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Беларуси.
Отношения Белоруссии и США восстанавливаются существенно оперативнее, чем отношения России и Америки.
Американцы заинтересованы в диалоге с Белоруссией как с государством, находящимся в близком контакте с Россией, но не являющимся прямым противником США. В свою очередь, Минск рассчитывает на экономическую поддержку и смягчение санкционного давления, рассказывает эксперт.
Пятибратов полагает, что Вашингтон рассматривает Лукашенко как канал воздействия на Москву и источник важной информации в контексте переговорного процесса по Украине.
Соединенные Штаты видят близость Беларуси к Российской Федерации, и ту дипломатическую роль, которую Лукашенко играет в отношениях России, как с третьими государствами, так и во внутриполитических вопросах. Если вспомните, во время мятежа Пригожина именно Лукашенко выступил неким медиатором между Пригожиным и Кремлем.
При этом в Вашингтоне понимают глубину и прочность отношений между Москвой и Минском, маловероятно, что подрыв отношений союзников сегодня является главной целью Вашингтона.
Соединенные Штаты ищут себе союзников, порой иногда неожиданных. Но я не ожидаю от них попыток каким-то образом оторвать Беларусь от России.
Также эксперт не исключает, что диалог с Белоруссией важен для США и в свете событий на Ближнем Востоке. Лукашенко, занимая критическую позицию по отношению к действиям США в Иране, потенциально мог бы стать одним из медиаторов урегулирования ближневосточного конфликта.
Ранее о подготовке визита Александра Лукашенко в США сообщил спецпосланник американского лидера Джон Коул после переговоров в Минске. Лукашенко на встрече делегацией выступил с предложением обсудить проблематику Ближнего Востока, отметив, что США ведут там войну против друзей республики.