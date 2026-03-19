Политолог: почему именно сейчас Вашингтон активизировал диалог с Минском

США анонсировали подготовку к официальному визиту Лукашенко в Вашингтон. Политолог Иван Пятибратов в интервью Новостям Mail рассказал, почему именно сейчас Вашингтон решил активизировать диалог с Минском, и смогут ли США настроить Лукашенко против России.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитик констатирует позитивную динамику в американо-белорусских отношениях: ряд компаний из Белоруссии уже выведен из-под санкций США, а между странами ведутся переговоры по обмену политзаключенными. Сам Лукашенко ранее заявлял, что рассматривает возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Беларуси.

Отношения Белоруссии и США восстанавливаются существенно оперативнее, чем отношения России и Америки.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Американцы заинтересованы в диалоге с Белоруссией как с государством, находящимся в близком контакте с Россией, но не являющимся прямым противником США. В свою очередь, Минск рассчитывает на экономическую поддержку и смягчение санкционного давления, рассказывает эксперт.

Пятибратов полагает, что Вашингтон рассматривает Лукашенко как канал воздействия на Москву и источник важной информации в контексте переговорного процесса по Украине.

Соединенные Штаты видят близость Беларуси к Российской Федерации, и ту дипломатическую роль, которую Лукашенко играет в отношениях России, как с третьими государствами, так и во внутриполитических вопросах. Если вспомните, во время мятежа Пригожина именно Лукашенко выступил неким медиатором между Пригожиным и Кремлем.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

При этом в Вашингтоне понимают глубину и прочность отношений между Москвой и Минском, маловероятно, что подрыв отношений союзников сегодня является главной целью Вашингтона.

Соединенные Штаты ищут себе союзников, порой иногда неожиданных. Но я не ожидаю от них попыток каким-то образом оторвать Беларусь от России.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Также эксперт не исключает, что диалог с Белоруссией важен для США и в свете событий на Ближнем Востоке. Лукашенко, занимая критическую позицию по отношению к действиям США в Иране, потенциально мог бы стать одним из медиаторов урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее о подготовке визита Александра Лукашенко в США сообщил спецпосланник американского лидера Джон Коул после переговоров в Минске. Лукашенко на встрече делегацией выступил с предложением обсудить проблематику Ближнего Востока, отметив, что США ведут там войну против друзей республики.

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше