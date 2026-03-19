США сняли санкции с двух банков, Минфина Беларуси и калия

США заявили о снятии санкции с двух белорусских банков и Минфина.

Источник: Комсомольская правда

США сняли санкции с двух банков, Министерства финансов Беларуси и калия. Об этом сообщил специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул, передает БелТА.

— США снимают санкции с «Белинвестбанка», «Банка развития» и Министерства финансов, — подчеркнул Джон Коул.

По его словам, американская сторона также приняла решение (об этом было объявлено главе Беларуси), что из всех санкционных списков выводятся две белорусские компании. Это Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». Напомним, что в декабре 2025 года Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. Теперь же данный вопрос был окончательно урегулирован.

Журналисты спросили у спецпосланника, сколько времени понадобится, чтобы на практике формализовать новые объявленные решения о снятии санкции. Будет ли это сделано незамедлительно или же потребуется какой-то период времени:

— Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее. Мы научились это делать быстрее, — заявил Коул.

Он уточнил, что перед посещением Минска, были проведены расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.

Ранее Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».

Тем временем спецпосланник Джон Коул заявил, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.

Кроме того, Коул высказался об отношениях США и Беларуси.

