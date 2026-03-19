Лукашенко помиловал 250 осужденных

«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
В аппарате белорусского лидера подчеркнули: все обращения до представления президенту были подробно рассмотрены соответствующей комиссией под руководством генерального прокурора. При принятии решения Лукашенко учитывал и мнение членов этой комиссии. «В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — отмечается в сообщении.