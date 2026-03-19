Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за экстремизм. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый на основании принципа гуманизма помиловал 250 осужденных», — говорится в сообщении.

Глава Беларуси принял решение о помиловании ряда лиц, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Александр Лукашенко руководствовался принципом гуманизма, а также учитывал обращения, поступившие от жен, матерей и близких осужденных.

Все обращения до момента внесения главе государства были подробно изучены соответствующей Комиссией под руководством генерального прокурора. В момент принятия решения президент принимал во внимание мнение членов названной комиссии.

«В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — уточнили в телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше