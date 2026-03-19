Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за экстремизм. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый на основании принципа гуманизма помиловал 250 осужденных», — говорится в сообщении.
Глава Беларуси принял решение о помиловании ряда лиц, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Александр Лукашенко руководствовался принципом гуманизма, а также учитывал обращения, поступившие от жен, матерей и близких осужденных.
Все обращения до момента внесения главе государства были подробно изучены соответствующей Комиссией под руководством генерального прокурора. В момент принятия решения президент принимал во внимание мнение членов названной комиссии.
«В итоге принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», — уточнили в телеграм-канале.