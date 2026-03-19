Коц: США переходят к стратегии долгосрочного противостояния с Россией

В Конгрессе США был представлен ежегодный доклад американской национальной разведки (Annual Threat Assessment 2026). Документ закрепляет статус России как долгосрочного стратегического противника Вашингтона, пишет военный корреспондент Александр Коц.
Появление документа закрепляет, что конфронтация между Москвой и Вашингтоном перестала рассматриваться как временный кризис, связанный исключительно с украинским конфликтом, отмечает военкор. Спецслужбы США констатируют, что Россия сохраняет инициативу на фронте и демонстрирует готовность к «войне на истощение», целью которой является подрыв ресурсов и политической воли Киева и его западных партнеров.
Три главных вызова, обозначенных в докладе:
• Развитие российских контркосмических систем названо главной угрозой для спутников США, от которых зависят их экономика и управление армией.
• Россия представлена как высокотехнологичная угроза для критической инфраструктуры Запада. Коц отмечает, что США используют этот аргумент для оправдания собственных киберопераций.
• Россия рассматривается как участник долгосрочного противостояния, где ядерный потенциал служит основой для сдерживания Вашингтона.
Анализируя материал, Александр Коц приходит к выводу, что надежды на «быстрый разворот» в отношениях с Западом после завершения боевых действий на Украине нереалистичны. Конфронтация с Россией стала базовой основой долгосрочного планирования США.
«На такой длинной дистанции важны не только военные решения на украинском фронте, но и экономическая устойчивость, технологическая самостоятельность и выстраивание связей», — резюмирует военкор.