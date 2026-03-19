Масляк освобожден от должности министра природных ресурсов

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ об освобождении Сергея Масляка от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Масляк освобожден «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», говорится в указе.

Как сообщалось, 12 марта на совещании по вопросам посредничества президент заявил, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк попался на взятке и находится в СИЗО.

Тогда глава государства уточнил, что Масляк был взят сотрудниками правоохранительных органов с поличным. Также Лукашенко отмечал, что попавшийся на взятке министр уже начал сотрудничать со следствием, давать показания. По словам главы государства, Масляк признался во всем еще на пути в камеру предварительного заключения.

