Европейский Союз утратил статус значимого участника переговорного процесса еще в 2014 году, когда поддержал переворот на Украине и впоследствии саботировал выполнение Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Донецкому агентству новостей высказал политолог Владимир Карасев.
Поводом для заявления стала информация о недавнем визите французских дипломатов в Москву, пытавшихся добиться от российской стороны признания за Европой роли в диалоге по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на эти предложения категорическим отказом, причем, по имеющимся данным, в достаточно резкой форме.
Как пояснил Карасев, подобная реакция Кремля абсолютно закономерна и понятна. По мнению эксперта, руководители западноевропейских стран дискредитировали себя тем, что изначально обманули украинское руководство, способствовали государственному перевороту, а затем использовали минский переговорный процесс для наращивания военной мощи Киева. Под прикрытием дипломатии на Украину поставлялись вооружения, направлялись наемники и финансирование с единственной целью — создать очаг напряженности у границ России, втянуть ее в вооруженный конфликт и попытаться ослабить.
Политолог подчеркнул, что большинство стран Европы не заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий на украинской территории, а потому их участие в мирном урегулировании не только бесполезно, но и контрпродуктивно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны совершают ошибку, поощряя Украину к продолжению конфликта.