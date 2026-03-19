Лукашенко снял главу Минприроды, который был водворен в СИЗО из-за взяток

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял с должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка, который был водворен в СИЗО из-за взяток. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства освободил от должности главу Минприроды Беларуси по причине совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в четверг, 19 марта.
Напомним, что на совещании 12 марта президент Беларуси сообщил, что глава Минприроды был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Лукашенко подчеркнул, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге становится почвой и для возникновения коррупционных схем.
Глава Беларуси, говоря о задержании Масляка, уточнил, что министра природных ресурсов задержали с поличным.
Тем временем 19 человек судят по делу о взятках на «Бабушкиной крынке» с ущербом более 4 млн рублей.
Кроме того, адвокат сказала, получат ли белорусы штраф, если у водителя транспорта не было талонов.